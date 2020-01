Overbodig bij Cercle Brugge, maar meteen een andere club gevonden

De Italiaanse tweedeklasser Cosenza trok ook zwaar aan zijn mouw en het leek erop dat hij terug naar de Laars zou keren, maar moederclub Genoa leende hem uiteindelijk toch uit aan het Schotse Hibernian, waar hij eerder al speelde op uitleenbasis.

Welcome home @StephaneOmeonga. You look great in that strip - particularly with that sponsor on the front of it 😉 pic.twitter.com/dNANyIVGyh