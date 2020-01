Wouter Vrancken en Michel Preud'homme hebben nodige lof voor elkaars ploeg: "Doen niet veel ploegen" en "Titelkandidaat"

KV Mechelen en Standard openden het voetbaljaar 2020 Achter de Kazerne met een boeiende wedstrijd. Achteraf waren beide coaches dan ook vol lof, ook voor de tegenstander.

"We kunnen het negatieve altijd benadrukken, maar ik ben blij dat we drie keer op voorsprong zijn kunnen komen", aldus Michel Preud'homme na de wedstrijd. "Dat is niet makkelijk, zeker niet als je op bezoek komt bij een goede ploeg als KV Mechelen."

De ex-doelman van De Kakkers had ook lof voor de spelstijl van Mechelen: "Het was een positieve match van beide ploegen, Mechelen speelde ook om te winnen. Het is niet vaak het geval dat een ploeg speelt om te winnen als ze tegen Standard speelt."

Titelkandidaat

Wouter Vrancken was van zijn kant ook trots op zijn spelers: "Zeventig minuten houden we gelijke tred of zijn we zelfs dominant in het voetbal tegen een sterk Standard."

"Ze zijn een titelkandidaat, als je dan zoiets kan neerzetten zonder enkele sterkhouders (Schoofs, Bijker, Van Damme), dan kan ik enkel chapeau zeggen."