Aanvoerder van Moeskroen lang niet ontevreden met prestatie in Gent: "Een uur lang hebben we ons laten zien"

Zaterdagavond verloor Moeskroen met 3-1 bij AA Gent. De Henegouwers speelden nochtans een degelijke wedstrijd en kwamen na een klein uur spelen terecht terug langszij, maar nadien sloeg Jonathan David nog tweemaal toe.

Aanvoerder Dimitri Mohamed keerde na enkele weken blessureleed opnieuw in de basis en zag dat zijn team een goede prestatie afleverde: "Ik denk dat we hier een dik uur goed hebben gespeeld. We kregen snel een doelpunt tegen en nadien reageerden we met enkele goede kansen. De gelijkmaker verdienden we volgens mij ook wel, maar de 2-1 viel laat in de wedstrijd en daar konden we niet meer van terugkeren."

Olinga en Perica lieten voor Moeskroen wel enkele mogelijkheden onbenut in de eerste helft: "Het ontbrak ons misschien een klein beetje aan efficiëntie in die eerste helft. Die gelijkmaker viel uiteindelijk ook nog wel via Osabutey, maar een tweede doelpunt zat er niet in."