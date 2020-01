Verrassende toptransfer voor Rode Duivel? "Ja, ze zijn geïnteresseerd"

Adnan Januzaj kan Real Sociedad verlaten deze wintermercato. De Rode Duivel staat in de belangstelling van een Italiaanse topclub.

AS Roma zou geïnteresseerd zijn in de diensten van de flankaanvaller. Niet meteen iets wat we verwacht hadden, maar zijn makelaar bevestigde het nieuws wel bij HLN. “Ja, Roma toont interesse”, vertelt Dirk De Vries. “Maar ik kan geen details geven. Roma is een grote club. Dus ja, als hij de kans krijgt, zal hij die niet lagen liggen.”

Januzaj speelt door de ontbolstering van Martin Ödegaard niet altijd meer bij Sociedad. De 24-jarige Januzaj ambieert wel mee te gaan naar het EK en hoopt dus wel op meer speelkansen.