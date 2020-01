Tien matchen in de tribune, maar ineens is tiener van KV Mechelen weer hot

We hebben dit weekend al geschreven over het goudhaantje van KV Mechelen. Aster Vranckx krijgt bij mondjesmaat zijn kans. De 17-jarige met het hoofd en het lichaam van een groot talent...

Vranckx kreeg al heel wat lof, maar toch liet Wouter Vrancken hem voor de wedstrijd tegen Standard tien wedstrijden op rij op de tribune plaatsnemen. Nochtans was er niets aan te merken op zijn trainingsarbeid, maar na de match tegen Kortrijk luidde het dat hij nog wat tijd nodig had.

Die match liep inderdaad niet zoals gepland, maar tegen de Rouches liet hij weer zien waarom ze zo hard in hem geloven. Hij werd uit voorzorg - met wat last aan de hamstrings - naar de kant gehaald, maar mag hopen op een vervolg tegen Charleroi. Dan keert Rob Schoofs wel terug, maar Vranckx mag de plaats van Van Damme nog even ambiëren.

Het zit in de genen

De tiener heeft het lichaam van een atleet en blijkbaar is dat naast hard werk ook gewoon aangeboren. Zijn twee broers hebben dat immers ook geërfd. Daarnaast staat er ook nog een heel sterk hoofd op en wordt hij goed begeleid. Hij zit bij Eleven Management, dat ook toppers als Vincent Kompany, Thomas Meunier, Dedryck Boyata... vertegenwoordigt.

Bij KV Mechelen willen ze hem echter wel nog wat jaren bij hen houden vooraleer ze hem voor de jackpot verkopen. Dat ploegen als AC Milan hem al van nabij volgen, wil natuurlijk ook iets zeggen.