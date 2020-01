Loterij 1B: Zowel boven-als onderin steeds wisselende kansen

Los van het format kan de Proximus League bekoren. Zowel bovenin als in de degradatiestrijd is het razend spannend. Vrijwel elke speeldag zien de kansen er helemaal anders uit. Maar er is een constante: de verschillen zijn miniem.

Onderin: Lommel doet gouden zaak; Lokeren met anderhalf been in PO III

Vrijdagavond ontmoetten Lommel en Lokeren mekaar in een regelrechte degradatieclash. Amper een week nadat Lommel verloor tegen Westerlo en Lokeren vertrouwen tankte tegen Virton, werden de kaarten nu drastisch herschud. Een vroeg Lommels doelpunt was genoeg voor drie levensbelangrijke punten voor Lommel. Het is zeker niet zo dat Lommel fantastisch speelde, maar eens te meer stond de organisatie als een huis. Met dank aan Peter Maes.

Een regelrechte ramp voor Lokeren, dat nu zes punten achter de felbegeerde zesde plaats van Lommel staat. Het lijkt een van de enige zekerheden die we nu al kunnen stellen over 1B: dit Lokeren zal play-downs spelen.

ALGEMENE STAND ONDERIN:

5. BEERSCHOT 30

6. LOMMEL 24

7. ROESELARE 21

8. LOKEREN 18

De vraag van 1 miljoen: wie wint periode 2?

Na acht van de 14 speeldagen is het ongemeen spannend in de strijd om de tweede periode. De kloof tussen leiders Westerlo, Beerschot en Lommel en het nummer zeven Roeselare bedraagt amper drie punten. Wie neemt het in de play-offs op tegen OHL voor het felbegeerde 1A-ticket? Of recht Oud-Heverlee Leuven de rug en wint het, na de eerste periode, alsnog de tweede periode? Dan zouden er voor het eerst in de geschiedenis geen finalewedstrijden plaatsvinden. We wikken en wegen de kandidaten:

Westerlo: begonnen na een sterke periode dramatisch aan de tweede periode. Door de recente negen op negen zijn de mannen van Bob Peeters aan een fantastische remonte bezig. Vooral onder impuls van een bij momenten weergaloze Christian Bruls is deze ploeg tot veel in staat.

Lommel: de hand van Peter Maes is duidelijk zichtbaar bij Lommel. De organisatie staat al maanden als een huis. Vooral op eigen veld bijten heel wat tegenstanders de tanden stuk op deze taaie ploeg. In balbezit ontbreekt het de Limburgers dan weer aan iemand met creatieve ideeën en scorend vermogen.

Beerschot: de motor wil maar niet echt op volle toeren draaien voor de Ratten, en toch zijn ze nog steeds in de running in de tweede periode. Het ontbreekt Beerschot aan een echte goalgetter (middenvelder Holzhauser is clubtopschutter met zeven doelpunten). Uit de recente twee thuiswedstrijden tegen Union en Roeselare werden slechts twee punten gepuurd. Benieuwd of de mannen van Losada een eindsprint in huis hebben.

Union: de Brusselaars hebben het moeilijk. Het is al van acht december geleden dat ze nog eens van een overwinning konden proeven. Daarna volgden drie gelijke spelen en een nederlaag. Union speelt bij vlagen aardig voetbal, maar lijkt de rol bovenin stilaan te moeten lossen.

Virton: de revelatie in 1B. Wie verval verwachtte na de op een haar na gemiste eerste periodetitel, is mis. De Luxemburgers doen het ook in de tweede periode zeer goed. Couturier speelt hier met zijn doelpunten een belangrijke rol in.

OHL: de Leuvenaren hebben het moeilijk na hun periodetitel. Van de laatste vijf matchen kon het er amper een winnend afsluiten (uit bij Union). Desondanks zijn ze nog steeds in de running voor periode twee. Naast twee goalgetters (Thomas Henry en Jeremy Perbet) beschikt OHL over nog een groot voordeel: een brede kern. Zo zaten spelers als Hubert, Van Hyfte en Myny afgelopen weekend op de bank.

Roeselare: de West-Vlamingen verloren zaterdag voor het eerst in zeven wedstrijden. Toch blijft de eerste zorg van Roeselare het behoud. Roeselare lijkt met Lommel te zullen gaan uitvechten wie Lokeren bekampt in PO III. Op dit moment staat Roeselare drie punten achter Lommel.

STAND TWEEDE PERIODE:

1. WESTERLO 13

2. LOMMEL 13

3. BEERSCHOT 13

4. VIRTON 12

5. OHL 10

6. UNION 10

7. ROESELARE 10

8. LOKEREN 5