Standard nog meer onthoofd: 'Rouches zien opnieuw een absolute sterkhouder vertrekken'

Standard ziet opnieuw een absolute sterkhouder vertrekken. Na Renaud Emond trekt Paul-José Mpoku de deur achter zich dicht op Sclessin. Het derde bod van Al-Wahda trok de Luikse bestuurskamer over de streep.

Derde keer, goede keer voor Al-Wahda. La Dernière Heure meldt dat Standard een akkoord heeft met de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Rouches mogen zo'n twee miljoen euro bijschrijven op de bankrekening.

Voor Mpoku zelf is het alleszins de jackpot. De (voormalige) aanvoerder van de Rouches gaat zich op sportief vlak dan wel begraven, maar in ruil krijgt hij zakken vol oliedollars in de plaats.

En nu de markt op

Het spreekt voor zich dat Standard zich de komende dagen zal roeren op de transfermarkt. Na het vertrek van Renaud Emond naar FC Nantes is Mpoku de tweede sterkhouder die vertrekt.