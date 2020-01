Genk ging met piepjonge bank (gemiddeld 20 jaar) op bezoek bij Zulte Waregem

Racing Genk heeft het nieuwe jaar goed ingezet. Op bezoek bij Zulte Waregem won het met overtuigende cijfers. Wat er opviel, was de gemiddelde leeftijd van de bankzitters.

Dit waren de jongens die op de bank plaats namen of in laatste instantie naast de selectie vielen: Casper De Norre (22), Joseph Paintsil (21), Jhon Lucumi (21), Bryan Limbombe (18), Ianis Hagi (21), Elias Sierra (21), Stephen Odey (22) en Seppe Bastiaens (18). Hun gemiddelde leeftijd is iets meer dan 20 jaar.

Dat Genk flink inzet op eigen jeugd is al geweten. Deze statistiek onderstreept die ambitie. Lucumi, Paintsil en Limbombe vielen uiteindelijk in. Voor de laatstgenoemde, de jongere broer van Stallone en Anthony Limbombe, was het overigens zijn debuut als profvoetballer.