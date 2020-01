Waarom Samatta nog steed niet officieel is voorgesteld bij Aston Villa

Ally Samatta is op papier nog geen speler van Aston Villa, maar dat is, normaal gezien, slechts een kwestie van tijd.

De akkoorden tussen Genk en Aston Villa zijn er en ook Ally Samatta zelf is klaar om zijn contract bij de Engelse club te tekenen, maar toch is de deal nog niet in orde. Waar wachten ze op?

De deal kan pas officieel worden afgerond als Samatta een arbeidsvergunning krijgt. In Engeland krijgen voetballers die niet zomaar. De Tanzaniaan is niet afkomstig van een land uit de Europese Unie en Tanzania behoort niet tot de top-50 van de FIFA-ranking.

Samatta moet dus eerst toestemming krijgen van een speciale commissie. Dan pas kan de deal geofficialiseerd worden.