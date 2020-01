Mogi Bayat is terug bij Anderlecht (en niet enkel voor Kums en Trebel)

Bij FC Nantes was er afgelopen weekend protest tegen de rol van Mogi Bayat bij hun club, maar bij de Belgische ploegen is hij weer kind aan huis. Ook bij Anderlecht, dat hem weer nodig heeft.

Bayat was zondag op bezoek in het Lotto Park en kreeg een plaats op de eretribune. Er moest immers gesproken worden over de transfer van Sven Kums naar AA Gent. Michael Verschueren was vorige week ook al op hetzelfde moment als Bayat gespot in de Ghelamco Arena.

Maar Bayat is niet enkel gevraagd voor de transfers van Kums en Trebel. Er werd hem ook gevraagd of hij nog oplossingen heeft voor enkele andere overbodige spelers. Anderlecht wil zijn kern deze winter zo veel mogelijk afslanken en is dus weer uitgekomen bij de man die zoiets voor elkaar krijgt.

Net als Herman Van Holsbeeck moet Michael Verschueren dus een beroep doen op de manager. Het is gewoon realiteit dat hij zulke spelers wel wegkrijgt, want ze willen bij Anderlecht niet meer verhuren, enkel definitief verkopen.