Barcelona heeft vier opties om Luis Suarez te vervangen (en het moet een echte spits zijn)

Luis Suarez mist na een knieoperatie de rest van het seizoen bij Barcelona. De Catalanen zijn tot de conclusie gekomen dat ze een extra spits nodig hebben, moest er iets gebeuren met Lionel Messi of Antoine Griezmann.

Volgens de Spaanse media zouden er vier namen op de shortlist van Barça staan. De belangrijkste is die van Pierre-Emerick Aubameyang, maar de kans dat Arsenal zijn veelscorer op dit moment laat gaan, is bijzonder klein.

Daarnaast is ook Rodrigo van Valencia in beeld, maar die is ook niet goedkoop. Olivier Giroud is dan weer een oudere en goedkopere oplossing, maar of hij past in het spel van Barcelona... Fernando Llorente van Napoli staat er ook op. Hij komt weinig aan spelen toe, maar bij hem geldt dezelfde vraag als bij Giroud.