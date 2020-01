Een gouden linker, een paars-wit jonkie, een Wase leeuw en veel meer ...

Ook in het seizoen 2019 - 2020 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden en in ons kantoor. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers.

TOP

Colassin

In youth we trust is eens te meer het devies van RSC Anderlecht. Dat ze in de topper tegen Club Brugge ene Antoine Colassin (18) in de spits zouden laten opdraven en dat die het wonderwel zou doen? Dat was zelfs voor ons een verrassing.

Het toont eens te meer wel aan dat bij paars-wit de jeugd zijn kansen kan krijgen én kan grijpen. Benieuwd of de jongeling op zijn elan kan doorgaan de komende weken.

Vanaken

Er is overigens maar één Gouden Schoen ... en het is een linker. Club Brugge maakte iets minder indruk dan in de eerdere ontmoetingen met RSC Anderlecht dit seizoen, maar het won toch op basis van klasse en kwaliteit.

Met dank ook - vooral - aan de prestaties van ene Hans Vanaken. Die scoorde twee keer in het Lotto Park, zeker het eerste doelpunt was een absoluut pareltje.

Milosevic

Een scorende spits, dat hebben ze bij Waasland-Beveren de voorbije maanden niet echt gehad. Met twee doelpunten was je lange tijd topschutter bij de Wase Leeuwen.

Maar kijk: de voorbije weken wist Milosevic voorin bij de Waaslanders de netten te vinden. Drie doelpunten in evenveel wedstrijden, ook goed voor een 9 op 9 en zo veilige(r) oorden in de stand.

FLOP

Het zit Cercle niet mee

Cercle Brugge komt elke week in iets viezere papieren terecht, 1B loert stilaan om de hoek bij de Vereniging.

Tegen Antwerp kwamen ze op voorsprong en speelden ze bijna de hele match met een man meer. En toch werd het niks in Jan Breydel: zelfs met enkele nieuwkomers zit het voorlopig niet mee. Mentaal is dat niet simpel, zoveel is duidelijk.

Essevee onder de Spaanse zon?

KRC Genk ging vrij makkelijk winnen op bezoek bij Zulte Waregem, omdat ze op alle vlakken beter waren dan Essevee.

Of waren er bij de thuisploeg nog een paar in verlengde winterslaap of nog aan het soezen onder de Spaanse zon? Echt veel impact maakten ze in alle linies alvast niet, de Beker van België lijkt eens te meer de kortste weg naar succes dit seizoen.

Stevig Standard

Standard pakte in de eerste helft op bezoek bij KV Mechelen drie gele kaarten voor serieuze charges ... op de helft van de tegenstander. Het toonde de enorme grinta bij de Rouches.

Ene Mehdi Carcela - de voorbije weken toch al genoeg in het oog van de storm terechtgekomen met enkele flinke fouten - ging ook opnieuw stevig door op Storm.