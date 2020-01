🎥 Timothy Derijck na overstap naar KV Kortrijk: "Laatste jaren al twee bekerfinales mogen spelen, hopelijk komt daar een derde bij"

Timothy Derijck ruilde maandag AA Gent voor KV Kortrijk. De club plaatste een filmpje van zijn 'eerste werkdag' bij de Kerels op Twitter.

Derijck is een jeugdproduct van Anderlecht. Hij brak uiteindelijk door in Nederland. Zulte Waregem haalde hem in 2016 opnieuw naar België. Na twee jaar aan de Gaverbeek trok hij naar Gent, anderhalf jaar later zette hij dus koers richting Kortrijk.

Derijck moet in het Guldensporenstadion Gary Kagelmacher doen vergeten. De centrale verdediger toonde zich meteen ambitieus: "Ik speelde de laatste drie jaar al twee bekerfinales. Hopelijk komt er daar snel eentje bij."

KV Kortrijk moet dan wel voorbij Antwerp geraken.