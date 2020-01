Nantes, de club van Mogi Bayat: "Hij is de sportief directeur en iedereen weet het, niemand maakt daar een geheim van"

Het spandoek van de supporters van Nantes tegen de invloed van Mogi Bayat bij hun club ging ook in België vlotjes rond. De fans daar zijn het beu. Maar hoe groot is zijn invloed nu juist?

Bayat installeerde bijna de hele ploeg bij Nantes, waaronder zeven spelers die de laatste jaren in België actief waren. Dat is ook geen geheim, zeker niet voor de supporters. Deze uitten afgelopen weekend hun ongenoegen: "Een spelersmakelaar die quasi sportief directeur is en dat choqueert niemand?", vroegen ze zich af op een groot spandoek.

Een journalist die de club volgt, wou ons wel wat meer info geven, maar liever niet met naam en toenaam. "Ja, we kunnen van Bayat zeggen dat hij de sportief directeur is van de club. Niemand verbergt dat ook bij Nantes. Zelfs de voorzitter aanvaardt nauw samen te werken met hem. Het is een publiek geheim."

Geen unicum bij Nantes

Een situatie die zelfs geen precedent schept bij de club. "Het is iets wat al gebeurd is in het verleden met Fabrice Picot, die ook alle transfers deed bij FC Nantes. Maar dat werd meer aanvaard omdat Picot zelf voor Nantes gespeeld heeft. Met Bayat hebben ze het moeilijker omdat het over een zuivere makelaar gaat, die dan ook nog niet onbesproken is."

Het succes van de aangebrachte spelers is dan ook niet volledig positief. "Ja, maar Guillaume Gillet was wel een heel goeie speler. Kalifa Coulibaly heeft het goed gedaan na het vertrek de betreurde Emiliano Sala. Moses Simon wordt ook steeds beter en Emond heeft direct zijn neus voor doelpunten laten zien."

Maar er waren ook flops. "Limbombe, de grootste inkomende transfer ooit heeft niets bijgedragen. Cristian Benavente kan niet overtuigen en El Ghanassy is een complete flop..."