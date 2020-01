Steven Defour: "Waarom ik niet speelde tegen Cercle? Dat moet je aan de coach vragen"

Steven Defour is eindelijk terug fit. Desondanks begon hij vorig weekend op de bank tegen Cercle Brugge. Enigszins verrassend, want tot dusver dropte Bölöni Defour ook na blessures onmiddellijk in de basis. Mogelijk spaarde de Roemeen Defour voor het belangrijke bekerduel tegen Kortrijk.

Steven Defour was deze week te gast in Mid-Mid, een voetbalpodcast van Friends of Sports. Defour vertelde daarin onder andere over hoe hij de eerste seizoenshelft van Antwerp zou evalueren.

"Ik denk dat het loopt zoals het moet. We staan samen met AA Gent tweede in de rangschikking en we zitten in de halve finale van de Beker van België. Al kan het hier en daar zeker nog verbeteren. Maar we zitten op schema."

Toen men Defour vroeg waarom hij tegen Cercle op de bank zat, reageerde hij laconiek. "Dat is de keuze van de trainer. Waarom hij dat deed? Dat moet je aan de trainer vragen. Ik heb geen trainersdiploma."

"Ik voel me helemaal fit. Ik heb een heel goede stage achter de rug en heb ook de week voor de wedstrijd heel goed kunnen werken", besluit Defour.