Ook dat nog: volledige medische staf stapt op bij Lokeren

Het gaat van kwaad naar erger bij Lokeren. Nu heeft ook de volledige medische staf ontslag genomen.

Laatste in de stand in 1B en serieuze financiële problemen, waardoor het met een transferverbod kampt. Het is crisis in Lokeren.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de volledige medische staf nu ook ontslag genomen. De dokters en kinesisten zouden al een tijdje niet meer betaald zijn en zijn aan hun opzegtermijn bezig. Uit respect voor de spelers zouden ze wel nog het seizoen volmaken.

Intussen wacht men in het Waasland op een nieuwe sponsor. Lang mag die alleszins niet meer op zich laten wachten.