Lamkel Zé de schlemiel, maar er was ook een held in het verhaal: "Eindelijk gebeurt het in een match met inzet"

KV Kortrijk leek op weg naar een hold-up in het Bosuilstadion na een goal van Stojanovic en een Slowaakse muur die alles tegenhield. Uiteindelijk moest Adam Jakubech zich toch gewonnen geven tegen de onvermijdelijke Mbokani, maar de doelman kon terublikken op een uitstekende match.

Antwerp was na de match niet tevreden over het gelijkspel, maar aan het aantal gecreëerde kansen heeft het niet gelegen. Doelpogingen waren er bij de vleet, maar telkens zat er een verdediger tussen of Adam Jakubech. En als de Slowaakse doelman geklopt was, dan bracht het doelhout wel redding.

Toch bleef hij bescheiden. "Ik man van de match? Nee, dit was een geweldige collectieve prestatie. Ik heb er wel van genoten, van het publiek, we waren met bijna 800 bezoekende fans, maar ook van de reddingen."

De 23-jarige keeper ranselde enkele afgeweken schoten uit zijn doel, maar dé redding van de match was natuurlijk de strafschopfase. "Ik was wat gefrustreerd, want in mijn vriendschappelijke matchen met Kortrijk kregen we twee of drie penalty's tegen en die stopte ik ook. In de competitie lukte het dan twee keer niet, tegen KAA Gent en Eupen", was hij blij dat het nu wel was gelukt in een match met inzet.

Hij was dus niet aan zijn proefstuk toe. "In de grootste derby van Slowakije stopte ik er ook al een", glunderde hij. "Vlak voor hij de strafschop ging trappen had ik er al een goed gevoel bij. "Er is natuurlijk wat geluk mee gemoeid. Zelfs al ga je naar de goeie kant", besloot hij.