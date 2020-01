Juventus en Inter zijn geïnteresseerd in Nederlands goudhaantje van Manchester United

Het contract van de Nederlander Chong loopt na dit seizoen af bij Manchester United en het ziet er niet naar uit dat hij zijn contract gaat verlengen. Juventus en Inter willen profiteren door hem gratis binnen te halen.

Tahith Chong zal zijn avontuur bij Manchester United waarschijnlijk niet verlengen. Dat meldt The Times. De Nederlander had een meningsverschil met zijn coach Ole Gunnar Solskjaer en dus wil hij vertrekken.

De spelersmakelaar van Chong had ook een uitleg klaar. "Solskjaer heeft een andere visie dan Tahith. Ik, ik denk aan mijn cliënt. Hij is op een moment gekomen waarin hij denkt dat hij zich niet verder kan ontwikkelen bij Manchester United. Het is dus tijd om verder vooruit te kijken," zei hij.

De 20-jarige vleugelspeler wil graag naar de Serie A, waar twee clubs hem in het oog houden. Juventus en Inter Milan zijn bereid om hem een vijfjarig contract aan te bieden met een salaris van 60.000 euro per week, terwijl ze hem een aanzienlijke tekenbonus beloven.