Bölöni over Lamkel Zé, 'the day after': "Goed dat hij meteen naar binnen ging, anders had de bom kunnen barsten"

Een nieuwe kans voor Didier Lamkel Zé, een nieuwe frats. Ditmaal maakte hij de Antwerp-harten er niet warm mee, integendeel. De dag na het icident wou Laszlo Bölöni niet veel meer kwijt over het enfant terrible. Hij stelde de vragen aan zichzelf.

"Voor u me overstelpt met vragen over Didier Lamkel Zé zal ik het thema zelf aansnijden. Wat er gebeurd is? Niets. Hij is gewisseld en ging meteen naar de kleedkamer. Dat was ook de beste oplossing denk ik, want anders had er een bom kunnen ontploffen", stak Laszlo Bölöni van wal.

Voor het overige loste de Roemeen weinig over de Kameroense winger. "Het is een goede speler met ‘un caractère infecte’. Het is moeilijk om hem te managen. Punt. Hij was niet in de kleedkamer. Ander onderwerp", ging hij verder.

Andere beslissende spelers

Of hij nu uit de kern voor zondag zal geweerd worden wou hij niet kwijt. Dat doet hij overigens nooit voor een match. Maar hij Lamkel Zé werd wel op training verwacht. "Of ‘le bon dieu’ vandaag zal binnenvallen weet ik niet. Iedereen wordt hier vandaag op training verwacht. Dat geldt voor Mbokani, Haroun en ook voor Didier." Even later kwam Lamkel Zé opdagen.

Van een grote sanctie is dus vooralsnog geen sprake. Uiteraard zal er in de kleedkamer nog verder gediscussieerd worden over dit topic. Na de match wilden de spelers er ook niet al te veel woorden aan vuil maken. "We hebben genoeg andere spelers die het verschil kunnen maken", zei Refaelov en dat was zowat het minst cliché antwoord dat we die bewuste avond gehoord hebben.