Moeskroen heeft ervaren ex-speler van Club Brugge en KV Kortrijk op het oog om Bruno Godeau te vervangen

De kans is groot dat Moeskroen het na de wintermercato moet doen zonder sterkhouder Bruno Godeau. De Henegouwers gaan nog op zoek naar een vervanger en hebben nu een transfervrije optie op het oog.

Volgens Le Soir denkt Moeskroen namelijk aan de komst van Benoît Poulain om Bruno Godeau te vervangen. De Franse centrale verdediger is transfervrij na zijn vertrek bij het Turkse Kayserispor van enkele weken geleden. Poulain is momenteel in België om zijn conditie verder te onderhouden nadat hij in Turkije een knieblessure opliep.

Ervaring heeft Benoît Poulain in elk geval met hopen. Hij speelde tussen 2014 en 2016 voor KV Kortrijk en nadien kwam hij van 2016 tot 2019 uit voor Club Brugge. Hij pakte met blauw-zwart twee keer de landstitel. Poulain was ook bij het Turkse Kayserispor een basisspeler.