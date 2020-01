OFFICIEEL: Zulte Waregem stelt Tunesische winger voor

De 15-voudige Tunesische international reageerde op de clubwebsite al kort: "Ik verlang om mijn kwaliteiten aan de fans te tonen. We strijden voor een plaats in de bekerfinale en om POI."

Bij OGC Nice kwam Srarfi dit seizoen maar drie keer in actie, waarvan slechts een keer als basisspeler. Scoren deed hij nog niet.

Srarfi maakte deel uit van de Tunesische selectie op het WK 2018. Hij kwam er niet in actie, ook niet in de met 5-2 verloren partij tegen België.

🤩 New kid in town! Welcome Bassem Srarfi



🇹🇳 Tunisian (22 yrs.)

💨 Winger

🔄 @ogcnice

✒️ 2023



MORE⎪https://t.co/RmjJ5s8dyY pic.twitter.com/zuXa4Xvakz