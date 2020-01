Engvall over Zweedse vrouwen: "Mijn ploegmaats waren verliefd"

Voetballers paraderen meestal met de mooiste vrouwen aan hun arm. Bij KV Mechelen loopt Gustav Engvall wel redelijk fier met vriendin Amanda Franzen rond. Hij heeft daar ook nog een leuk verhaal over.

Zijn vriendin mag gezien worden en dat is ook zijn ploegmakkers niet ontgaan. "Ik heb bepaalde ploegmaten toch al grote ogen zien trekken, ja. Dat gebeurde nadat we de eerste periode gewonnen hadden in 1B. Amanda had net die dag een vriendin uit Zweden meegenomen, Louisa. Op het feestje na de match heb ik er een paar bijna letterlijk van me moeten afhouden", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Zweden staat uiteraard bekend om zijn mooie vrouwen. "Ze waren allemaal verliefd. Die kan jij in geen miljoen jaar krijgen, zei ik dan om te plagen. Waar Amanda zich zoal mee bezighoudt? Je zou haar een influencer kunnen noemen. Mode, fitness, het leven, ze is er allemaal mee bezig. Haar account is amandafranzeen. Volgen maar. Of er ook lelijke Zweedse vrouwen bestaan? Drie! Maar die hebben ze ergens goed verstopt.”