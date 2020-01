Bernd Storck gelooft nog in mirakel: "Dat deed nog niemand tegen Antwerp" & "Heb een heel goed gevoel"

Cercle Brugge heeft een mirakel nodig om de komende acht speeldagen de degradatie nog te ontlopen uit 1A. Maar er zijn wel een paar zaken waar ze zich kunnen aan optrekken met de komst van RSC Anderlecht in gedachten.

Om te beginnen: KV Oostende en Waasland-Beveren - de grootste concurrenten tot op heden - verloren dit weekend alvast hun wedstrijd, waardoor Cercle Brugge de kans krijgt om zondagnamiddag dichterbij te komen in de stand.

Bovendien was de match van De Vereniging tegen Antwerp op een of andere manier hoopvol: "We vonden de weg naar doel niet, maar we hebben echt wel de match gedomineerd. 65% balbezit tegen een team als Antwerp, zelfs met een man meer, dat is echt knap", was coach Bernd Storck positief tijdens de persconferentie voorafgaand aan de clash met paars-wit.

Tot de laatste snik

"Ik denk niet dat er ooit een ploeg zoveel balbezit heeft gehad tegen Antwerp, dat kan je gerust checken. We hebben kilometers meer gelopen dan hen, we hebben echt alles gedaan. Enkel het resultaat was niet goed, maar ik mag en kan niet klagen."

"We zullen tot de laatste snik alles geven dit seizoen. De supporters blijven achter ons staan, dat is ook een goed teken om deze weg te blijven inslaan. Anderlecht heeft ook druk, maar dat is niet ons soort druk. We moeten ons op onszelf concentreren. Ze hebben qua naam een grote ploeg, met veel ervaring, maar het is bij hen veel gewijzigd. Ik heb echt een goed gevoel", besloot Storck.