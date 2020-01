Genk verbijt de pijn en beseft dat het nog moeilijk wordt: "Er zijn andere dingen om bang van te hebben dan voetbal"

KRC Genk stond na de zege op bezoek bij Zulte Waregem opnieuw in de top-6, maar slikte bij KAA Gent een dure nederlaag. Met het programma dat er nog zit aan te komen geen goede zaak voor De Smurfen. "We gaan er alles voor geven."

Kapitein Sébastien Dewaest beseft het maar al te goed: met nog matchen tegen onder meer Charleroi, Antwerp, Standard, Club Brugge en Mechelen worden de laatste zeven speeldagen erg lastig. Om daaruit de punten te verzamelen nodig voor play-off 1? Niet evident.

"We hebben nog een heel moeilijk programma en dus gaan we er nog zwaar moeten voor werken. We moeten alles blijven geven, maar het zal niet makkelijk zijn. Er zijn nog veel ploegen die de top-6 ambiëren", aldus Dewaest.

Er zijn dingen in de wereld waar je bang kan van zijn, maar niet van voetbal

Ook coach Hannes Wolf beseft dat het nog zware weken worden: "We blijven hard werken en we gaan er zeker nog vol voor. We zijn niet bang van voetbal, er zijn andere dingen in de wereld waar je wel bang kan van zijn. Maar niet van voetbal."