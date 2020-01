KV Kortrijk en Club Brugge zijn het eens over belangrijke factor voor moeilijke wedstrijd: "Niet te doen"

KV Kortrijk en Club Brugge maakten er een leuke wedstrijd van in het Guldensporenstadion, al was het weinig oogstrelend voetbal dat op de mat werd gebracht.

Daarvoor keken de hoofdrolspelers allemaal naar hetzelfde: het veld. "Het is sowieso al een klein veld, kleiner dan Jan Breydel. Maar het lag ook niet echt goed", was Siebe Schrijvers duidelijk.

"Zo werd het heel moeilijk voetballen. Het veld lag er echt heel slecht bij. Maar dat is natuurlijk geen excuus om een 0-2 weg te geven. Dit zijn twee verloren punten."

Eensgezindheid

Hannes Van Der Bruggen was namens KV Kortrijk dezelfde mening toegedaan: "We hebben het goed gedaan, in de duels waren we ongeveer de evenknie van Club Brugge. We hadden nog kunnen winnen ook, maar we mogen blij zijn met de manier waarop we hebben gespeeld."

"Makkelijk was het echter niet, gezien de staat van het veld. De bal hobbelde enorm door de grasmat en zo was het soms onzorgvuldig."