Vertrekt Bolat dan toch? 'Antwerp doet Iraanse doelman voorstel'

Antwerp blijft actief op zoek gaan naar nieuwe doelmannen. Na de jonge Kroaat Davor Matijas zou Antwerp ook een voorstel gedaan hebben op Alireza Beiranvand, de 27-jarige Iraniër die eerder in de belangstelling stond van Racing Genk.

Eerder in deze mercato toonde Racing Genk interesse in de Iraanse international, maar de onderhandelingen zijn intussen afgeketst. Terwijl Genk dan toch voor Didillon lijkt te zullen gaan, springt nu Antwerp mee in de dans voor Beiranvand.

GvA stelt dat Antwerp Beiranvand een voorstel heeft gedaan van drie seizoenen. Iraanse bronnen spreken al van een akkoord, maar dat is vooralsnog niet bevestigd.

In tegenstelling tot de jonge Kroaat Davor Matijas lijkt deze Iraniër wel een optie als eerste doelman. Een teken aan de wand voor Sinan Bolat, wiens contract na dit seizoen afloopt?