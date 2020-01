🎥 Pakkend, ingetogen én prachtig. Dit is het eerbetoon van AC Milan aan Kobe Bryant

AC Milan en Torino FC vochten vanavond een bekerrobbertje uit. Het voetbal was echter bijzaak. De negentig minuten stonden in het teken van een eerbetoon aan Kobe Bryant.

Kobe Bryant was namelijk een grote fan van AC Milan. De betreurde basketbalster groeide op in Italië toen zijn vader in de Laars aan de slag was als basketballer.

AC Milan bracht vanavond een ingetogen én prachtig eerbetoon aan één van de beste basketballers aller tijden. De beelden zijn hieronder te bekijken.