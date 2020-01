Calcio federatie weigert rouwband voor Kobe Bryant, maar spelers van AC Milan gaan ze toch dragen

Opschudding in Italië. AC Milan speelt vanavond in de Italiaanse beker tegen Torino en ze wilden een rouwband dragen voor Kobe Bryant. De Amerikaan was een grote fan van de Italiaanse club. Toch heeft de Italiaanse voetbalfederatie het geweigerd.

Zondagavond Belgische tijd zijn Kobe Bryant, zijn dochter en nog zeven andere mensen om het leven gekomen bij een helikoptercrash. Bryant was een basketballegende en hij was zeer geliefd. Door hem zijn veel mensen van de sport beginnen houden. Bryant was een grote fan van de Italiaanse voetbalclub AC Milan en de club wil vanavond een rouwband dragen voor de Amerikaan in de bekerwedstrijd tegen Torino. Het werd geweigerd door de Italiaanse voetbalfederatie, maar de spelers zouden de banden toch dragen. Er zal ook een minuut stilte zijn.





