UPDATE: Spelerscarrière Frank Boeckx voorbij? Einde voorlopig uitgesteld

Frank Boeckx, die onder Weiler een basisplaats afdwong en zo mee de landstitel behaalde, stopt wellicht met voetballen. Hoewel zijn contract bij Anderlecht nog loopt tot juni, lijkt de carrière nu al voorbij. De rug is de boosdoener.

In Sports Late Night kwam Frank Boeckx met meer tekst en uitleg over zijn situatie. Zijn rug speelt hem -niet voor de eerste keer- veel parten. "Het zou kunnen dat dit het einde van mijn loopbaan betekent. Dinsdag komt er uitsluitsel over. Dan bekijk ik met de specialist wat de opties zijn."

"Ik wil echter niets forceren, want ik heb die rug nog heel mijn leven nodig. Sowieso ging ik na de mercato met Anderlecht rond tafel zitten over mijjn functie als keeperstrainer van de beloften", aldus de ex-speler van onder andere AA Gent en Antwerp.

UPDATE 28/01

Boeckx heeft zijn tests ondergaan en daaruit blijkt dat hij een infiltratie nodig heeft, berichtte Het Nieuwsblad. Daarna zal de 33-jarige doelman even rust pakken. Van een pensioen als profvoetballer is dus nog geen sprake.