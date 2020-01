Welke transfers kunnen er de komende dagen nog uit de bus komen in het buitenland?

De transfermarkt sluit op vrijdag en dus proberen de meeste clubs nog enkele zaken te doen. Enkele geruchten komen vaak terug en dus maken we een kort overzicht:

Bruno Fernandes & Rodrigo

De naam die ongetwijfeld het vaakst terugkomt in de geruchten, is Bruno Fernandes. De Portugees wordt al enkele weken in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar lang heeft de Engelse topclub dus niet meer.

Manchester United heeft slecht nieuws gekregen, want nu zou ook Barcelona in de dans gesprongen zijn. Ze willen de Portugees halen zodat ze hem kunnen uitlenen aan Valencia. Op deze manier willen ze Rodrigo weghalen bij Valencia.

Piatek

Ook rond Piatek hangen heel wat geruchten. Chelsea zou de Pool willen binnenhalen, maar Tottenham zou nu toch de favoriet zijn. Tottenham zag vandaag Eriksen vertrekken, maar ze hebben met Bergwijn al een vervanger gevonden. Lo Celso komt dan weer definitief over van Real Betis. Tottenham is druk bezig, want ook Gedson Fernandes kwam eerder deze maand al naar Londen.

Aubameyang

Aubameyang wordt de laatste dagen in verband gebracht met FC Barcelona en de kans bestaat dat de transfer er ook echt gaat komen. In de komende dagen hoopt de Catalaanse club tot een akkoord te komen met Arsenal

Cavani

Cavani leek lange tijd op weg naar Atlético Madrid, maar nu zouden ook Chelsea en Manchester United interesse tonen in de spits van PSG. De Uruguayaan zou zelf wel het liefste naar Atlético Madrid gaan.

Pablo Mari

Arsenal lijkt de komende dagen nog iemand voor te stellen, want ze zijn aan het onderhandelen met Flamengo over Pablo Mari. De 26-jarige Spanjaard is een centrale verdediger en is een sterkhouder bij de Braziliaanse club.