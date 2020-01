Voormalig hoofd scouting Anderlecht wil reageren op kritiek: "Ik kon niet anders dan mijn scouts feliciteren, van de 40 aangebrachte namen tekenden er 26 bij een goeie club"

Anderlecht krijgt al jaren het verwijt dat ze via hun scouting geen spelers meer kunnen aantrekken. Voormalig hoofd van de paars-witte scouting, Dimitri Mbuyu, wil één en ander rechtzetten: "Je zou al de namen eens moeten zien die wij aangebracht hebben."

Mbuyu is intussen al een tijdje weg bij Anderlecht, maar hij vindt het erg dat er nog altijd op 'zijn mensen' geschoten wordt. "Het wordt altijd op de scouting gestoken, maar die hebben er niks mee te maken", vertelt hij. "Er zaten daar ongeloolijk goeie, sterke scouts die de hele wereld afreisden. Maar als er niks mee gedaan wordt... Ik kan hier makkelijk 20 namen op tafel smijten. Dat was ook frustrerend voor ons. En dan werden we nog eens met de grond gelijk gemaakt door superanalisten als Aad de Mos. Die wisten ook niet wat er eigenlijk aan de hand was."

Frustrerend

Mbuyu zag tot zijn grote ergernis wel jongens als Chipciu, Di Maio, Vranjes, Capel... arriveren. "Die hebben wij allemaal een negatief advies gegeven, maar daar werd ook geen rekening mee gehouden. Het was altijd kwantiteit in plaats van kwaliteit. Er waren andere opties: jonger, beter en nog betaalbaar. Dat hebben we toen ook aan Herman (Van Holsbeeck) en nadien aan Luc (Devroe) gezegd. Nu betalen ze dat cash."

Zo liep Anderlecht een paar grote talenten mis. Dat wil hij nu toch wel eens benadrukken. "Ik blijf geloven in de scouting. We hebben dat ook op papier bewezen aan Marc Coucke. Na een mercato kon ik niet anders dan mijn jongens feliciteren. Van de 40 namen die ze hadden aangebracht hadden er 26 bij een goeie club getekend. Anderlecht had die ook kunnen hebben, maar als je die ontdekt moet je binnen de drie maand handelen. Anderlecht is nog altijd een instituut hoor. In het buitenland zeggen er niet veel 'nee' als ze komen aankloppen. Maar je moet er vroeg bij zijn."

Toppers

"Wat hebben we allemaal niet aangebracht? Patrick Schick (AS Roma), Richarlison (Everton), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Clément Lenglet (Barcelona)... Nakamba van Club Brugge had ook bij Anderlecht kunnen zitten. Wij hadden die al vroeger op het oog... Giovani Lo Celso (die net voor Tottenham getekend heeft) konden we voor een miljoen halen toen hij 18 was. Daar is mee gesproken geweest hé."

Maar uiteindelijk werden het dus telkens andere opties. "Pas op, ik schiet niet enkel op de directie. Er waren ook trainers die te veel hun goesting kregen. Weiler kwam met zijn soort spelers, Vanhaezebrouck moest dan weer de zijne hebben. Er was weinig discussie mogelijk. Bij Anderlecht was het: 'Bon, we zijn kampioen, we zijn weg.' Nee, je moet proberen beter te maken wat beter kon. Ik vind dit niet uit hé. Het resultaat is er."