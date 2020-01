Barcelona ziet bod van 100 miljoen euro op Braziliaanse spits geweigerd worden

Sky Sports meldt dat Barcelona maar liefst 100 miljoen euro geboden heeft op de Braziliaanse aanvaller Richarlison, die onder contract staat bij Everton. De ploeg uit Liverpool heeft het voorstel onmiddellijk van tafel geveegd. Zo tikt de klok voor Barça ongenadig verder.

Na de blessure van Luis Suarez is Barcelona naarstig op zoek naar offensieve versterking. Onder meer de piste van Aubemeyang werd al verlaten. Ook Valencia-spits Rodrigo lijkt niet naar Catalonië te zullen verhuizen.

Daardoor plaatste Barcelona eerder deze week een gigantisch bod van 100 miljoen bij Everton voor de Braziliaanse aanvaller Richarlison. De 22-jarige aanvaller begon zijn Europese carrière bij Watford en is nu aan zijn tweede seizoen bezig bij Everton. De Braziliaanse international (17 caps, 6 doelpunten) was dit seizoen al goed voor acht doelpunten in 22 duels voor The Toffees.

Marcel Brands, de Nederlandse directeur van Everton, veegde het bod van Barcelona resoluut van tafel.