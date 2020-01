🎥 Lukaku plaatst zich met Inter voor halve finale Coppa Italia; Eriksen debuteert

Inter heeft zich woensdagavond geplaatst voor de halve finale van de Coppa Italia. In eigen huis wonnen ze met 2-1 van Fiorentina. Christian Eriksen maakte zijn debuut voor de Nerazzurri.

Inter begon met Romelu Lukaku in de basis, nieuwkomer Christian Eriksen begon op de bank. Inter was heer en meester in de eerste helft tegen Fiorentina, dat niet een keer op doel schoot. Vlak voor rust brak Inter de ban, via een doelpunt van Candreva. Na een mooie aanval kon de Italiaan, niet zonder meeval, binnenduwen.

Candreva nos manda al descanso con la ventaja en el marcador.pic.twitter.com/xFlqHOdC5X — Inter Club México (@InterClubMX) 29 januari 2020

De ervaren Uruguyaanse verdediger Caceres bracht La Viola op het uur op gelijke hoogte. Wat later was Fiorentina dicht bij de voorsprong, maar Handanovic had een puike redding in huis op de poging van Vlahovic.

Dat was het sein voor Conte om Christiaan Eriksen in te brengen. De Deense debutant stond amper een minuut op het veld, wanneer Nicolo Barella Inter terug op voorsprong bracht met een heerlijke knal.

Romelu Lukaku speelde een anonieme partij en werd in de slotfase naar de kant gehaald.