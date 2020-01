Dit is de reden waarom de Pro League de televisierechten nog niét heeft toegewezen! Buitenlandse speler kwam met monsterbod... buiten officieel traject om

Op welke zender(s) gaan we de komende seizoenen naar het Belgische voetbal kunnen kijken? Normaliter werden de rechten afgelopen vrijdag verdeeld, maar de Pro League stak daar eigenhandig een stokje voor. En dat heeft een reden...

Meer zelfs: die reden heeft een naam. Mediapro. Het Spaanse bedrijf - ook al is de meerderheid van de aandelen in handen van Chinese investeerders - heeft de hoofden van de Belgische profclubs op hol gebracht.

Sport/Voetbalmagazine weet dat Mediapro van plan was om de Belgische voetbalwereld te veroveren met een Blitzkrieg. Het bedrijf bood 105 miljoen euro per jaar om de rechten op het Belgische voetbal voor de komende tien seizoenen binnen te halen.

105 x 10 = 1 miljard euro!

We halen even de rekenmachine boven: dat maakt een totaalbedrag van iets meer dan één miljard (!) euro. Voor de volledigheid: momenteel brengt het televisiecontract jaarlijks zo’n tachtig miljoen euro op.

Enig probleem: het bod van Mediapro viel buiten het officiële traject dat de Pro League had doorgesproken met de Belgische Mededingingsautoriteit. Officieel is er dus helemaal geen bod. En dat is dé reden waarom er uitstel is aangevraagd bij het toekennen van het contract.

De clubleiders zaten met dat bedrag van meer dan honderd miljoen euro - een magische kaap voor velen - in het hoofd. De bedragen die Telenet, Voo, Proximus, Orange en concullega’s boden lag een pak lager.

Met het uitstel krijgen de huidige spelers de kans om hun bod bij te stellen. Maar véél belangrijker: Mediapro krijgt de kans om deze keer wel het officiële traject te volgen. En daar hoopt de Pro League als één man op…