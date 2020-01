Maar liefst drie Belgen in beeld bij AC Milan voor dezelfde positie

Er speelt nog geen Belg bij AC Milan, maar zou in de nabije toekomst verandering in kunnen komen. De club volgt volgens Het Nieuwsblad namelijk drie Belgische spelers.

De spelers komen wel allemaal in aanmerking voor dezelfde positie, die van flankspeler. AC Milan leende Suso voor anderhalf jaar uit aan Sevilla en zoekt nog naar een alternatief voor de Spanjaard. Suso's vervanger zou weleens uit China kunnen komen.

Yannick Carrasco is namelijk in beeld bij AC Milan. Dat was vorige zomer ook al het geval, maar toen liet Dalian Yifang de Rode Duivel niet vertrekken en ook nu lijkt het niet mee te willen werken aan een transfer. Bovendien is ook Crystal Palace geïnteresseerd.

Januzaj en Saelemaekers

Maar de vervanger van Suso kan ook uit België of Spanje komen. De Milanese club volgt Alexis Saelemaekers, maar deed nog geen officieel bod bij Anderlecht. Adnan Januzaj ten slotte had op meer speelminuten gehoopt bij Sociedad en denkt aan een uitleenbeurt. Hij mag vertrekken.

Milan heeft nog tot vrijdag de tijd om een nieuwe flankspeler aan te trekken, maar zal het een Belg zijn?