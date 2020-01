OFFICIEEL - Van Panda naar Zebra: Charleroi plukt Lazare weg bij Eupen

Charleroi heeft een versterking op het middenveld beet. Jean Thierry Lazare maakt de overstap van KAS Eupen.

Jean Thierry Lazare heeft zijn kribbel gezet onder een driejarig contract bij Sporting Charleroi met een optie op twee extra contractjaren. Voor de Carolo's is het een welgekomen versterking in de relatief kleine kern.

De 21-jarige Ivoriaan debuteerde in het seizoen 2016/17 voor de Panda's, nadat hij in de zomer van 2016 van de Aspire Academy. In totaal -beker en competitie samen- speelde hij 99 wedstrijden voor de Oostkantonners.