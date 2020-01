KV Mechelen boekt zwaar verlies met jaarrekening

Niet enkel KV Oostende heeft zijn jaarrekeningen bekendgemaakt. Ook KV Mechelen deed dat. En de cijfers?

Die cijfers waren niet al te positief. KV Mechelen boekte namelijk een verlies van liefst 8,1 miljoen euro. Dat laat Het Nieuwsblad weten.

Groot verlies

"Het is een groot verlies, maar eenmalig", aldus algemeen directeur Frank Lagast in een reactie. "De inkomsten in 1B waren lager, er waren sportieve investeringen om zo snel mogelijk uit 1B te raken, Operatie Propere Handen bracht kosten met zich mee, ..."

De krant zag nog dat er drie keer geld in de club moest worden gepompt om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Malinwa rekent vanaf 2021 opnieuw op structurele winst.