OFFICIEEL: Deinze zet titelambities kracht bij met huurling van Zulte Waregem

Na al het inkomend geweld heeft Zulte Waregem nu ook nog een speler laten vertrekken op 'transfer deadline day'. Mathieu De Smet trekt naar Deinze.

KMSK Deinze huurt Mathieu De Smet tot aan het einde van dit seizoen van Zulte Waregem. Bij de hoofdmacht van Essevee kwam de linkspoot sporadisch aan spelen toe. In de competitie kreeg hij drie invalbeurten, in de Beker van België twee. Vorig jaar maakte de 19-jarige aanvallende middenvelder zijn debuut in play-off 2.

Eerste amateurklasser Deinze zet de titelambities zo nog wat kracht bij. De Oost-Vlamingen staan met nog 11 speeldagen op het programma 11 punten voor op eerste achtervolger Thes Sport. Na de reguliere competitie worden de punten wel gehalveerd.