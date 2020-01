Wat heeft 1B te bieden dit weekend? Leider moet naar nummer 2, beste uitploeg trekt naar het Kiel, ...

Drie gelijke spelen en een overwinning van Virton tegen Beerschot; dat had speeldag 23 te bieden in de Proximus League en daardoor ligt alles nog bijzonder dicht bij elkaar in het klassement. Speeldag 24 heeft ook heel wat moois in petto.

Beginnen doen we vrijdagavond met Beerschot – Westerlo. De Ratten strandden in hun laatste vier matchen telkens op 1-1 in het Kiel en ontvangen op 31 januari de beste uitploeg van de reeks. De Mannekes zijn door de nederlaag tegen Virton leider af en misschien neemt dat wel wat druk weg. De ploeg zal overigens met revanchegevoelens aan de partij beginnen, want het enige doelpunt van Virton werd vorige week onterecht, zo gaf het Referee Department aan, toegekend.

Westerlo mocht in de slotfase van de wintermercato nog twee nieuwkomers verwelkomen. Voor hen is het wellicht nog te vroeg om al in actie te komen. De Kemphanen kunnen ten slotte vertrouwen putten uit hun vorige bezoek aan het Olympisch Stadion. Op 11 oktober schonken Brüls en Petrov Westel de zege.

Lokeren - Union

Zaterdagnamiddag maken de Unionisten de verplaatsing naar Daknam, waar ze de vechtersmentaliteit op het juiste moment hebben teruggevonden. Lokeren speelde geen grootste partij tegen OHL, maar knokte wel voor elke meter en hield er een punt aan over. Zo wil Stijn Vreven het zien! Na vier gelijke spelen en een nederlaag wordt het voor Union hoog tijd om aan te knopen met een zege, anders kunnen ze ook de tweede periode vergeten.

OHL - Roeselare

Later op de avond staat Oud-Heverlee Leuven – Roeselare op het menu. De Vlaams-Brabanders hebben de hoop op periode II nog niet opgegeven en zagen tegen Lokeren beterschap in het spel. Met wat meer efficiëntie en geluk (twee afgekeurde goals en twee niet-gefloten strafschoppen) hadden ze de drie punten meegenomen. In de onderlinge duels is de stand in evenwicht. De laatste partij eindigde op een puntendeling, Roeselare won met 3-1 in december en in september overklaste Leuven de West-Vlamingen met 4-0.

Lommel Virton

Het toetje van de speeldag is Lommel – Virton. De Luxemburgers staan alleen aan de leiding in de tweede periode en moeten dat nog vijf partijen zien vast te houden, te beginnen tegen Lommel dat maar een puntje minder telt. Voor Glen Claes is het een match tegen zijn ex-club. Hij blikte bij Voetbalkrant.com al vooruit op het weerzien (dat leest u hier).