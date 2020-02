Yves Vanderhaeghe erg tevreden met zege tegen Standard: "Tactisch en fysiek waren we de meerdere"

Vrijdagavond openden KV Kortrijk en Standard de 24e speeldag. De Kerels wonnen na een sterke eerste helft met 3-1 en kunnen met een goed gevoel toeleven naar de terugwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup tegen Antwerp.

Na afloop blikte Yves Vanderhaeghe tevreden terug: "Het was een hele wedstrijd om te kunnen beleven. Er was heel veel sfeer in de tribunes en ik denk dat we de zege absoluut verdienden. Tactisch en fysiek waren we de meerdere."

In de competitie is er niet veel meer te winnen voor KV Kortrijk. De Kerels staan erg ver van Play-Off I, maar er is ook absoluut geen degradatiegevaar: "Ik denk dat iedereen zich wil tonen en graag wil spelen. Er is veel kwaliteit en iedereen geeft zich volledig. Als je deze kwaliteit kan brengen sta je misschien niet helemaal op je plaats, maar we moeten dit accepteren en toeleven naar de levensbelangrijke wedstrijd tegen Antwerp."