Saelemaekers na transfer naar AC Milan: "Een kinderdroom die uitkomt"

Alexis Saelemaekers rondde vrijdagavond zijn transfer van Anderlecht naar AC Milan af. Hij verlaat zo de club waar hij elf jaar vertoefde.

De rechtspoot nam afscheid van de paars-witte supporters via Instagram. Hij bedankte de fans van Anderlecht en had het over een transfer naar een ‘mythische club’ en ‘een kinderdroom die uitkomt’.