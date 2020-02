Beerschot na zege tegen Westerlo: een Cannavaro in de rangen en lof voor scheidsrechters

Na de scheidsrechterlijke blunder die Beerschot vorige zaterdag meemaakte in Virton, waren vrijdag alle ogen ook opnieuw gericht op de spelleiding. Die bestond uit drie Nederlanders en een Belg als vierde ref. Zij kregen achteraf complimenten.

Robin Hensgens was de man die tussen de lijnen alles in goede banen leidde. Zijn assistenten Ralf Van Vlokhoven en Frans Ozinga waren meegekomen uit Nederland. Michiel De Cuyper was de vierde official. Met Hensgens werd er voor het treffen met Westerlo een 26-jarige scheidsrechter aangesteld.

Niet te jong

"Ik denk wel dat hij het goed gedaan heeft", zegt Joren Dom. "Ik ben ook van mening dat de leeftijd niet noodzakelijk iets zegt over hoe goed een scheidsrechter kan zijn. Ik ga niet snel van iemand zeggen dat hij te jong is."

Het was vooral coach Hernan Losada die er snel bij was om de prestaties van de refs aan te kaarten. "Ik moet zeggen dat het scheidsrechterstrio het schitterend heeft gedaan. Er zijn op het einde zeven extra minuten bijgekomen en dat was ook terecht. Als we zulke type arbiters nog meer krijgen, zou dat goed zijn."

Mike Vanhamel hield zich iets meer op de vlakte, maar erkende wel dat er geen grote ongeregeldheden waren. "Ik ben niet echt met de scheidsrechters bezig. Ik ben bezig met mijn werk. Iedereen moet zijn job doen. Vanaf het moment dat een scheidsrechter onopvallend is, heeft hij volgens mij een goede wedstrijd gefloten. Ik denk wel dat dit het geval was."

Krachten samenbundelen

Ook over het geleverde spel en de resultaten konden ze bij Beerschot ook verheugd zijn. "Als de krachten samengebundeld worden, heb je een schitterend team op het veld staan", weet Vanhamel. Middenvelder Dom werd in de loop van de match een pion in een driemansdefensie. "Ik riep naar Tom Pietermaat dat ik precies Fabio Cannavaro was. Ik riep het zo hard dat ook Mike het had gehoord", moest Dom lachen.