Dennis van Wijk zeer tevreden met de prestatie van zijn spelers: "Het is een verdiende zege"

KV Oostende heeft dit weekend drie gouden punten gepakt. De kustboys wonnen met 1-0 van Sint-Truiden na een doelpunt van Fashion Junior Sakala. Ook Niane kon twee keer scoren, maar zijn doelpunten werd afgekeurd.

Dennis van Wijk, de trainer van KV Oostende, was tevreden over de prestatie van zijn spelers. “We waren goed voorbereid. We wisten dat Sint-Truiden een geduchte tegenstander was. We moesten de ruimtes klein houden en we hebben het goed gedaan.”

Van Wijk vindt dat de zege verdiend is. “We hadden pech met de twee doelpunten van Niane, maar ze werden allebei terecht afgefloten voor buitenspel. Op het einde kwamen we nog goed weg, maar ik denk dat het een verdiende zege is.”

Toch was de trainer van KV Oostende over bepaalde zaken minder tevreden. “Bij omschakelingsmomenten was de laatste pass niet goed. We moeten ook meer vertrouwen hebben in onszelf, want bij het begin van de tweede helft waren we niet zelfzeker. We hebben ons kunnen herpakken en we zijn blij met de drie punten”, aldus van Wijk op de persconferentie na de wedstrijd.