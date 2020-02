Opvallend: José Mourinho stelt zichzelf vragen op de persconferentie

Tottenham heeft nog wel wat werk voor de boeg als het dit seizoen nog in de top vier van de Premier League wil eindigen. In de persconferentie voor de match tegen Manchester City grapte hij met de aanwezige journalisten. "Eerste vraag: verwacht je nog nieuwe speler? Antwoord: Neen", opende Mourinho.

"Tweede vraag? Ben je tevreden met de mercato. Antwoord: Ja", aldus de Portugees. De woordvoerder ging verder: "Paul, nu moet jij al twee vragen minder stellen", vertelde hij aan een aanwezige journalist. Paul trok zich daar weinig van aan en opende gewoon met de vraag: "José, verwacht je nog een nieuwe speler?"

