🎥 Bruno Fernandes wordt nu al op handen gedragen door de supporters van Manchester United: Portugees heeft zelfs al een eigen liedje

De supporters van Manchester United zijn tevreden over hun nieuwe aankoop. Bruno Fernandes stond gisteren meteen in de basis en hij probeerde toch een leidersrol op zich te nemen op het middenveld.

Echt beslissend kon hij nog niet zijn, maar de supporters beseffen dat hij nog tijd moet krijgen. Met 48% van de stemmen werd hij wel verkozen tot man van de match. Er gaat zelfs al een liedje over hem de ronde. Bekijk het hieronder:

🎵Bruno, Bruno, Bruno. Came from Sporting like Cristiano. He goes left he goes right, makes defences look shite. He’s our Portuguese magnifico 🎵 #MUFC pic.twitter.com/EDiSJVSSU8