Vechtpartij in Wommelgem tussen fans Antwerp en Club Brugge; talrijke arrestaties

Zondagavond is het in Wommelgem tot een massale vechtpartij gekomen tussen supporters van Antwerp en Club Brugge. De politiediensten kwamen snel ter plaatse en gingen tot talrijke arrestaties over.

"Een bus met aanhangers van Club Brugge is in Wommelgem in de clinch gegaan met fans van Antwerp. Vermoedelijk hebben beide supportersclans afgesproken om tot een vechtpartij over te gaan", vertelt Willem Migom van de politiezone Antwerpen aan Sporza.

"De informatie was ons toevallig ter ore gekomen, waardoor we snel en massaal ter plaatse waren. De vechtpartij heeft maar erg kort geduurd. Een gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis."

"Alle aangehouden worden overgebracht naar politiecellen, waar hun betrokkenheid zal worden uitgeklaard. Op dit moment zijn dit zo'n 50 à 60 betrokkenen."