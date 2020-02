Wesley Hoedt heeft het gehad met LK7: "Hij wil praten als een grote jongen... En dan speelt hij zo'n wedstrijd"

Een controversieel doelpunt van Hans Vanaken zorgde ervoor dan Antwerp met lege handen van het veld stapte in het Jan Breydelstadion. Vlak na de match liepen de emoties dan ook hoog op bij de spelers van de Great Old.

Vooral de Nederlandse centrale verdediger van Antwerp, Wesley Hoedt, had er de pest in na de zure nederlaag tegen Club Brugge. In de catacomben werd het de Nederlander dan ook allemaal wat te veel. Didier Lamkel Ze, die een non-match speelde zondagmiddag, was het kind van de rekening.

"Hij wil praten als een grote jongen, Instagram en zo... En dan speelt hij zo'n wedstrijd! Verdomme!", legde Sportweekend vast. Hoedt verwijst hiermee naar het 'wankers-incident' van eerder deze week.

Daar waar de meeste ploegmaats zich nauwelijks of niet uitlaten over hun Kameroense ploeggenoot, ligt het bij de Nederlander net anders. Vorige week nog zei Hoedt 'dat hij geen woorden meer vuilmaakt aan Didier Lamkel Ze'. Dat lag zondag duidelijk even anders.