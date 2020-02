Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 10 van de tweede periode kozen we in doel voor Mike Vanhamel. Hij kweet zich perfect van zijn taak en zorgde met enkele prima reddingen voor een erg belangrijke clean sheet voor Beerschot.

Verdediging

In de verdediging posteren we drie mannetjes deze week. Met Bourdin hebben we een tweede man van Beerschot meteen, hij zorgde voor heel wat leuke rushes. Schuermans was opnieuw zijn onverzettelijke zelf bij OH Leuven, Neven hielp mee aan de clean sheet van Lommel in een gesloten wedstrijd.

Middenveld

Op het middenveld opnieuw enkele mensen die al vaker ons team van de week haalden. Xavier Mercier zorgde opnieuw voor dreiging als spilfiguur bij OH Leuven, Holzhauser was opnieuw belangrijk voor Beerschot en Tabekou was sterk met zijn dribbels en acties voor Union. Ook de invallende en scorende Bah en de flukse Buyl krijgen een plekje.

Aanval

Voorin kiezen we voor Thomas Henry en Tissoudali. Beide spelers wogen enorm op de verdediging van de tegenpartij en zorgden zo voor vrijkomende ruimtes.

Dat levert dan onderstaand elftal op: