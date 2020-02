De meeste goals en de meeste minuten: 'Gouden Hans' is onmisbaar voor dit Club Brugge

Over de lijn of niet, het was toch weer Hans Vanaken die Club Brugge over de streep trok in een topper. De tweede keer al nadat hij zijn Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen. Het toon nog maar eens aan dat 'Gouden Hans' onmisbaar en uiterst belangrijk is voor zijn ploeg.

Hoe druk het wedstrijdschema van Club Brugge ook is, de naam van Hans Vanaken staat als eerste op het wedstrijdblad. In de Jupiler Pro League, in de kwalificatierondes van de Champions League en op het Kampioenenbal zelf maakte hij telkens de 90 minuten vol, op twee uitzonderingen na. 27 minuten gemist Tegen Kortrijk werd hij bij een 3-0 stond na 77 minuten naar de kant gehaald voor een applauswissel. Vanaken had toen twee keer gescoord en de match was al gespeeld. Dat was ook thuis tegen Oostende het geval, toen hij met nog 14 minuten op de klok, bij 2-0 en bij 11 tegen 10 mocht gaan rusten. 27 (onbelangrijke) minuten zat de tweevoudige Gouden Schoen op de bank dit seizoen. Ook in de vier bekermatchen kwam Vanaken telkens aan de bak. Van het eerste tot het laatste fluitsignaal tegen Oostende (incl. verlengingen), Anderlecht en Zulte Waregem. In de 1/16 finales tegen Francs Borains kreeg hij een half uur om de match bij 0-0 open te breken. Het werd 0-3. ‘Onmisbare Hans’ dus, zeker voor Philippe Clement. Maar ook ‘uiterst belangrijke Hans’. De aanvallende middenvelder kan de beste statistieken voorleggen. Niemand bij blauw-zwart doet beter dan zijn twaalf goals. Okereke komt met negen stuks nog het dichtst in de buurt van de Limburger. Diatta (5), Dennis (5), Schrijvers (4) en zelfs Diagne (4) volgen al op ruime afstand. In de algemene topschuttersstand nadert hij zelfs tot op Mbokani (15) en komt hij op gelijke hoogte met David. Van die twaalf goals zaten er overigens enkele cruciale bij; twee keer het enige doelpunt tegen Moeskroen, het enige doelpunt tegen Antwerp en ‘de dubbel’ tegen Anderlecht, enkele dagen na zijn Gouden Schoen. Zondag gaf hij zijn grootste concurrent voor die Gouden Schoen trouwens het nakijken.