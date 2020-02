Intenties Moeskroen waren kristalhelder: "We wilden vooral geen goal incasseren"

We zijn geen helderzienden, maar we kunnen wel zeggen met welke intenties Moeskroen aan de aftrap kwam tegen Anderlecht: vooral de tegenstander niet laten voetballen.

Vooral die eerste helft hadden we schrik voor lijf en leden van de Anderlecht-spelers. Die van Moeskroen haalden bij momenten de botte bijl boven. "Tja...", twijfelde doelman Jean Butez. "De bedoeling was om zeker niet te incasseren, want we hebben de laatste weken veel vroege doelpunten geslikt."

Butez gaf dan ook toe dat het allemaal niet mooi was. "Ik weet het. We hebben zelf weinig getoond aanvallend. We wilden nochtans wel, maar Anderlecht had doorlopend de bal. We wilden meer zekerheid inbouwen, maar dit was niet helemaal het plan."